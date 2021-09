Por qué la vacuna para niños menores de 12 años no está autorizada todavía

Se está primando que sea "segura y que funciona”, aseguran los expertos consultados por NIUS

"Probablemente no se recomendará una vacunación masiva, sino que se dejará a los padres decidir", indica Quique Bassat

Vacunar a los menores de 12 años "es interesante si lo que se quiere es alcanzar la inmunidad de grupo con estas vacunas", argumenta Fernando Moraga-Llop

A sus 29 años, Alejandra no dudó en vacunarse contra la covid-19, pero tuerce el gesto cuando se le pregunta si vacunaría a sus hijos. "No lo sé", responde a NIUS. Son pequeños, sólo "tienen seis años y 17 meses, consultaré a su pediatra a ver qué es lo que me aconseja", dice dubitativa.

Quique, en cambio, lo tiene claro. Una vez que la vacuna esté autorizada para los niños "se la pondré a mis mellizos de nueve años". Quique es Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo, asesor del Gobierno para la vuelta al colegio en pandemia. "Entiendo que haya familias que tengan dudas, pero las cosas se están haciendo bien y requieren su tiempo, esa es la razón por la que la vacuna todavía no se ha autorizado para los menores de 12 años todavía".

¿Cómo son los ensayos clínicos en los niños?

Con los más pequeños no se están acortando plazos. Las soluciones se han probado primero en adultos y, una vez se certifica la seguridad y la eficacia en la población general, se ha empezado a estudiar en los niños, a los que se les inocula la misma dosis que a los mayores, pero en una cantidad menor. "Hasta que no se tienen los resultados clínicos, tanto de seguridad como de eficacia, las agencias reguladoras no autorizan su uso". Es, asegura el experto, la prueba fehaciente de que las vacunas, si se aprueban, son seguras.

Coincide con él el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-LLop. Pediatra, como Bassat, Moraga LLop añade que estas pruebas se realizan en subgrupos:

Primero con niños de cinco a 11 años.

Después desde los seis meses a los cuatro años.

Ensayos clínicos con miles de menores en todo el mundo, también en España. un camino regulatorio habitual que, para hacerlo bien, lleva su tiempo, insiste el doctor Bassat.

Para comprobar que la vacuna es segura hay que esperar casi un mes y ver si durante ese tiempo los pequeños inoculados sufren algún efecto adverso.

hay que esperar y ver si durante ese tiempo los pequeños inoculados sufren algún efecto adverso. Estudiar la eficacia, comprobar si la vacuna protege o no de la enfermedad, requiere más tiempo. Hay que esperar semanas, unos tres o cuatro meses, para saber "si el grupo que ha recibido la vacuna está protegido y el grupo que ha recibido el placebo no lo está, y si hay más casos en el grupo del placebo que en el que ha recibido la vacuna, esa es la manera de ver la eficacia”, explica el epidemiólogo.

Vacunar a los niños en base a tres parámetros

En cuestión de días, o como mucho semanas, se espera que Pfizer publique los resultados de los ensayos clínicos de su vacuna de ARNm en los más pequeños . "Pero entre que estén los estudios hechos y la agencia regulatoria apruebe la vacuna, pueden pasar meses, no lo sabemos", reconoce Bassat. En todo caso, la decisión de vacunar o no a los niños más pequeños se adoptará en base a tres parámetros, indica Fernando Moraga-Llop :

La seguridad

La eficacia

El momento epidemiológico

El beneficio y el riesgo de la vacuna en los más pequeños "está por ver, no es tan claro como en los adultos donde el beneficio es claramente superior", asegura Quique Bassat a NIUS. "Si se registra algún efecto adverso, aunque sea muy raro, podría ser igual de infrecuente que la enfermedad grave en niños, por eso no lo sabemos todavía", explica el epidemiólogo.

Si no los hay, si los ensayos dan buenos resultados, lo más probable es que la vacuna se recomiende también para los menores de 12 años, aunque a lo mejor no se prescribe de la misma manera, "quizás no se recomiende la vacunación masiva, sino que se deje a los padres decidir si quieren o no vacunar a sus hijos", dice .

Según los datos de Sanidad, desde el principio de la pandemia 170 niños de entre 0 y 9 años han ingresado en la UCI y 16 han fallecido por la covid-19.

¿Es necesaria para alcanzar la inmunidad de grupo?

Los niños podrían ser un reservorio de virus pero "es poco probable", porque los niños más pequeños, sobre todo los menores de 12 años, "transmiten muy mal el SARS-CoV-2". "Lo vimos en los colegios el año pasado, los niños raramente contagian a otras personas", recuerda Bassat.

Con los adolescentes había un argumento epidemiológico, argumenta el experto. "Si no les vacunabas ni tan siquiera te acercabas a la inmunidad de grupo o al control de la transmisión". Pero si todo va bien, "con la vacunación de adultos y adolescentes, ya no hará falta vacunar a los más pequeños para lograr un control de la transmisión", vaticina.