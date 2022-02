Miedo, precaución o costumbre: las razones de que las mascarillas sigan en la calle una semana después

Desde hace una semana ya no es obligatorio el uso de mascarilla en exteriores siempre que se pueda mantener la distancia

La incidencia acumulada a 14 días está en 1.142 casos, la cifra más baja desde el 23 de diciembre

Por miedo, precaución, costumbre o respeto muchos ciudadanos prefieren seguir llevándola

Hace una semana que ya no son obligatorias en el exterior pero aún así muchos ciudadanos la siguen llevando. La incidencia está bajando y los expertos creen que las mascarillas no son necesarias si se puede mantener la distancia pero hay quien no está de acuerdo.

"Porque una cosa es lo que diga la ley y otra lo que yo creo", comenta María (28 años). Está embarazada de 6 meses y prefiero seguir cubriéndose nariz y boca por si acaso.

"Las han quitado demasiado pronto, un día la situación era terrible y al otro, ¿no pasa nada? Yo no me fío", argumenta Juan (50). A su lado su hija, de 15 años, también se cubre con una mascarilla de tela. "El virus no se va así como así, yo prefiero llevarla, total ya me he acostumbrado", dice.

Según los últimos datos, la incidencia acumulada a 14 días está en 1.142 casos. Es la cifra más baja desde el 23 de diciembre de 2021, último día por debajo del millar de puntos. Aunque continuamos en riesgo muy alto, hay una clara tendencia descendente.

Los motivos de los que las llevan

Miedo, precaución o costumbre son los argumentos de casi todos los que aún siguen llevando mascarillas, pero también hay quien lo hace por educación. "Por respeto. No sabes si puedes contagiar a una persona mayor y no cuesta nada llevarla. Así evitas que circule el virus", comenta Rosa (35). Marta (25) coincide con ella. "Es una cuestión de educación. Mejor llevarla para no contagiar a otros, pero no solo de coronavirus, también de los otros virus que hay por ahí", dice.

Es una cuestión de educación, mejor llevarla para no contagiar a otros

Aunque los científicos insisten en que las mascarillas son inútiles en exteriores (porque el SARS-Cov-2 se contagia por el aire) que el virus sigue circulando libremente es una sensación que tienen muchos.

Todo esta lleno de virus

"Todo esta lleno de virus, hay que tener cuidado, yo prefiero no quitármela", explica Simón. A sus 9 años no le importa cubrirse aún llevando las gafas empañadas como consecuencia colateral de cubrir su rostro con una mascarilla infantil (de muñecos).

Las hemos llevado tanto tiempo que un poco más no importa

Los ciudadanos se han acostumbrado a ellas, eso está claro. "Las hemos llevado tanto tiempo que un poco más no importa, hace frío así que no molestan. Otras cosa será cuando llegue el verano, con el calor seguro que ya no me la pongo", aclara Alicia (70).

Maria Isabel, por su parte dice que, a sus 81 años, no tiene ganas de líos, que ella la lleva desde que sale de casa y que ya no se la quita porque "es más cómodo", tiene que hacer recados y "es un incordio ponérmela y quitármela cada vez que tengo que entrar a un sitio". Esa es otra razón de peso que argumentan muchos. Las mascarillas siguen siendo obligatorias en espacios cerrados como las tiendas o los medios de transporte públicos incluyendo andenes y estaciones.

"Por la calle a veces hay mucha gente", comenta Jose (62) justificando su decisión en el hecho de que en aglomeraciones Sanidad todavía recomienda el uso de mascarilla.