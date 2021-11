Rumanía encabeza la mortalidad por covid debido a "la herencia comunista y a un sistema corrupto"

Tres mujeres rumanas explican a NIUS las razones del rechazo a la vacuna en el país europeo

La herencia comunista, la inestabilidad política, la corrupción y la tradición de no ir al médico son algunas de ellas

"En Rumanía es habitual dar una propina a los sanitarios para que te atienda bien", aseguran

Hay múltiples causas para explicar qué es lo que está ocurriendo en Rumanía y, desde luego, "la influencia de la época comunista es una de ellas", asegura Andrea. "En España la gente no se da cuenta porque tiene uno de los mejores sistemas sanitarios, pero los hospitales de Rumanía son de la época de Ceaușescu", añade Liliana. "Yo pido a mis familiares y amigos que se vacunen, pero no me hacen caso", clama Mihaela.

Andrea, Liliana y Mihaela son tres mujeres rumanas afincadas en España que cuentan a NIUS cómo viven desde la distancia la grave crisis sanitaria por la que está pasando su país, sumido también en una crisis política.

"Falta confianza en las autoridades y sobra corrupción"

Rumanía tenía el viernes la segunda tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo, según los datos de Our World in Data. Es además uno de los estados menos vacunados de la Unión Europea. Solo la vecina Bulgaria tiene más muertos y menos vacunados que Rumanía, donde más del 60% de la población todavía no se ha puesto ni un solo pinchazo contra el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Básicamente, resume Liliana, "en Rumanía falta un sistema sanitario en condiciones, falta confianza en las autoridades y sobra corrupción".

El jueves, el incendio de un hospital covid dejó dos muertos más. No fue el primero. Desde el comienzo de la pandemia los bomberos han tenido que sofocar las llamas en cuatro centros sanitarios. 29 pacientes han fallecido en estos incendios ocasionados por por una sobrecarga del sistema eléctrico en espacios con alta concentración de oxígeno, explicaron fuentes médicas a Efe. "El sistema sanitario rumano está saturado", aseguró el ministro de Sanidad, Cseke Attila. "Lo que está es viejo y sin recursos", apunta Liliana.

Más de 660.000 rumanos en España, pendientes de su país

"Mucha gente prefiere morirse en su casa que ir al hospital, los rumanos están acostumbrados a cuidar de sí mismos y si te viene un gobierno en el que no confías y te dice que tienes que hacer algo es como agua de lluvia, como quien oye llover, ya parará", asevera.

Liliana llegó a España hace 24 años. Hoy, a sus 50, regenta en la localidad madrileña de Villaverde uno de los múltiples establecimientos de productos típicos del país balcánico que hay repartidos por buena parte de la geografía española. Clientes no le faltan. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España viven 660.000 rumanos. Es la comunidad extranjera más numerosa en España, después de la marroquí.

El cambio de tornas propiciado por las vacunas

Aún así, "a raíz de la pandemia se nota que muchos han vuelto a Rumanía", asegura Liliana. Prefieren regresar a la casa del pueblo de 200 m2 a vivir en pisos de 40m2. "Yo misma me lo estoy pensando y es la primera vez desde que estoy aquí", cuenta. Liliana no tiene miedo a lo que está ocurriendo. Ella ni tan siquiera está vacunada. "Yo ya debo estar ‘requete-requete inmunizada’ porque mantuve la tienda abierta durante la primera ola", asegura. Entonces era España la que tenía los hospitales saturados y contaba los muertos diarios por centenares.

Hoy España tiene el 90% de su población diana vacunada. Rumanía el 34%. "Las tornas han cambiado", asegura a NIUS Andrea. "Hoy somos nosotros los que llamamos a nuestros abuelos para ver qué tal están y pedirles que se cuiden".

Los razones de la desconfianza

Hace 14 años que Andrea llegó a España. Ahora, a sus 26, vive en Madrid con sus padres y su hermano. Andrea es traductora y con un perfectísimo castellano, en el que cuesta reconocer el acento de su país natal, cuenta que en su familia están "relativamente tranquilos" porque no han tenido casos graves. "Mis abuelos están vacunados con la pauta completa y de hecho se van a poner la tercera dosis", asegura. Aunque el ejemplo de los abuelos de Andrea no abunda en Rumanía, donde seis de cada diez personas están aún sin vacunar.

Hay desconfianza por distintos motivos, indica Andrea. "A no ser que sean activistas antivacunas, la gente no habla del asunto. Los 50 años de régimen comunista pesan, la gente no hablaba abiertamente, escondía las cosas, desconfiaba de todo y todos, y esa herencia marca", explica. La inestabilidad y la confrontación política tampoco ayudan en un país que desde principios de octubre cuenta con un Gobierno en funciones. Sí se han hecho campañas en pro de la vacunación, asegura la joven rumana a NIUS, pero la cuarta fuerza política en el parlamento de Rumanía, Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) "similar a VOX, dice verdaderas barbaridades contra las vacunas y nadie les replica".

La tradicional "propina al médico para que te trate bien"

La herencia del régimen comunista, la inestabilidad política y la corrupción se suman a una arraigada costumbre de no ir al médico. "Es que en España es difícil de entender –insiste Liliana- pero en Rumanía es habitual dar una propina al médico para que te atienda bien, a pesar de que la sanidad es supuestamente pública, ¿cómo vas a confiar en el sistema si piensas que el médico está haciendo un negocio contigo?", se pregunta. "El problema en Rumanía es muy complejo y no sólo está provocado por la pandemia, hay cosas mucho más gordas que el virus".

"Los rumanos no esperan que nadie les cuide porque durante muchos años han vivido solos, ningún gobierno se ha hecho cargo de la sociedad rumana", considera, así que ahora las restricciones impuestas por las autoridades para que la gente se vacune se ven como "una vulneración de derechos en toda regla".

Toque de queda y restricciones para los no vacunados

"Mi hermana, por ejemplo, como no se ha vacunado, no puede ir a las grandes superficies como el LIDL a hacer la compra", cuenta Liliana. Y no es la única restricción. Las personas que no estén vacunadas tendrán que respetar el toque de queda los fines de semana de 20:00 a 5:00 horas y no podrán entrar en restaurantes, bares, gimnasios, cines o teatros. Aún así, a pesar de todo, "no se va a vacunar porque esta vacuna es experimental, ¿no?", cuestiona Liliana.