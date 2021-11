La realidad de las hospitalizaciones: "Los no vacunados tienen 20 veces más riesgo de ingresar"

Las vacunas del covid han demostrado un alto nivel de efectividad frente a la enfermedad grave. "Los no vacunados tienen entre 20 y 40 veces más riesgo de ingresar" , explica a NIUS el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos. Como no son 100% efectivas —al igual que otras— algún vacunado termina en el hospital . Los reticentes se están valiendo de esto y de comparaciones erróneas para infundir dudas.

Lo anterior es una verdad a medias. Que un territorio tenga dichos índices no significa que los sueros sean un fracaso. Es todo lo contrario, son un éxito. La comparación correcta no es con porcentajes . Por lógica, a medida que los inoculados aumenten también lo harán sus hospitalizaciones.

Es lo que está pasando en España. Las personas que han completado la pauta son 37.5 millones, mientras que solo 3.9 millones no han recibido ningún pinchazo. Teniendo en cuenta de nuevo que las vacunas no son 100% efectivas, no es extraño que el porcentaje de ingresos con pauta completa suba. Tampoco lo es que supere al de personas sin inocular, pero no es un método preciso.