La reapertura del ocio nocturno abre un nuevo frente entre Sanidad y las comunidades, con Madrid a la cabeza

La apertura del ocio nocturno ha vuelto a abrir un nuevo enfrentamiento entre las comunidades más combativas y el Gobierno central. Seis autonomías han dicho este miércoles no al último documento presentado por el Ministerio de Sanidad sobre la desescalada. Medidas de cumplimiento obligatorio como no cerrar más allá de las dos de la mañana (con posibilidad de ampliarlo a las tres) o aforos del 50% en discotecas y locales nocturnos siempre que la incidencia acumulada (IA) no supere los 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Si la IA está entre 50 y 150 casos, el aforo tendrá que ser de un tercio. Todas estas medidas estarán vigentes hasta que el 70% de la población y todos los mayores de 50 años estén completamente inmunizados.