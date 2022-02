Reducir o eliminar cuarentenas pone en riesgo a los vulnerables: "Nos aceleramos en la desescalada"

No ir al trabajo con fiebre, o por tener síntomas compatibles con una enfermedad contagiosa (ya sea covid o gripe, por ejemplo) debería mantenerse cuando acabe la pandemia. En eso coinciden desde hace mucho tiempo los especialistas en salud pública, medicina preventiva y epidemiología. Pero es una medida poco sostenible económicamente, que implicaría multiplicar las bajas laborales , porque, ¿quién va a quedarse en casa por encontrarse mal, y perder un día de vacaciones (con suerte) si se puede tomar un paracetamol y aguantar la jornada laboral? Es el problema que se plantean los expertos en Reino Unido y que, más tarde o más temprano, llegará a España, que ya debate eliminar las cuarentenas ente los asintomáticos.

En un artículo de opinión en la revista de la Asociación Médica Británica varios autores plantean mantener la exención de asistir al puesto de trabajo si se tienen síntomas compatibles con alguna enfermedad contagiosa. "Al poner fin al autoaislamiento obligatorio y al mismo tiempo eliminar los paquetes de apoyo financiero, el gobierno no está brindando apoyo adecuado a las personas en ocupaciones peor pagadas para protegerse a sí mismas y a los demás del covid-19 , y corre el riesgo de ampliar las desigualdades socioeconómicas y de salud existentes", alertan.

El problema es el conflicto de intereses respecto a las cuarentenas. Por una parte, el sanitario aboga por mantener aislamientos en caso de enfermedades contagiosas, pero el económico alerta de la insostenibilidad de la medida. "Hay que valorarlo de cara a la protección de los que tenemos alrededor", pide Sanz. Ildefonso Hernández, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) coincide y añade que " en vez de gripalizar la covid a lo mejor habría que coronavirizar la gripe ". Para Hernández "hay que ser prudentes y antes de dar algunos pasos hay que evaluarlos bien. No me puedo imaginar que volvamos a los centros de salud a los que va la gente sin ninguna precaución tosiendo libremente, es inconcebible", opina.

El especialista en salud pública menciona también las residencias de ancianos, donde "no creo que sea posible entrar sin precauciones cuando acabe la pandemia" para proteger a los residentes. Para él "si vamos a reducir las cuarentenas se deben tener previstos protocolos para lugares donde habita gente vulnerable, para situaciones concretas que las que es necesario tomar medidas de prevención".

"No hay un traje que se ajuste al completo de la población, y estas especificidades se tienen que preparar y diseñar", recomienda: "A daptar las medidas que se adopten a cada circunstancia , examinando en cada caso los perjuicios que se pueden ocasionar y a quiénes".

"En toda la pandemia nos hemos acelerado en las desescaladas, presionados por le interés conómico. Ahora me temo que puede que haya un repunte de casos tras los carnavales. Y recordemos que están muriendo 300 personas al día de covid todavía", advierte Sanz. Por eso propone, para intentar encontrar un término medio, ir a trabajar con mascarilla si se tienen síntomas. "Porque la baja laboral es muy complicada, ya que podría sobrecargarse a los centros de salud con incapacidades temporales, pero sin un filtro de un profesional podría haber picaresca de gente que falta a trabajar alegando la posibilidad de estar enfermo. Simplificar las bajas multiplicaría el absentismo ", reconoce. Por eso aboga por la educación en medidas preventivas , y generalizar el lavado de manos y de uso de mascarilla.

El vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Madrid, César Carballo, es muy tajante al respecto: "Primero, es una medida claramente económica y laboral, no epidemiológica. Si se quiere disminuir porque la economía no aguanta, eso es otra cosa, pero entonces habría que dar unas normas claras a la gente: "Usted va a salir siendo positivo, está obligado a llevar mascarilla FPP2, todas las empresas que puedan hacer teletrabajo deben hacerlo". Pero hay más, ¿qué pasa con el personal de hospital que vuelve al trabajo al quinto día? Es solo un ejemplo, pero esta persona no debe ver a pacientes, ni tratar con ellos, debe avisar a sus compañeros, debe llevar mascarilla obligatoria, es muy arriesgado", sentencia.