Expertos sobre la posible reducción de cuarentenas: “Es una medida económica, al quinto día se contagia"

En España, Sanidad y las comunidades van a estudiar si es necesario modificar el tiempo de aislamiento y reducirlo todavía más, de siete a cinco días, en un momento en el que la sexta ola parece estar remitiendo en todos los territorios por la expansión de la variante ómicron. El pasado 29 de diciembre el Gobierno acordaba acortar de 10 a siete días la cuarentena de los positivos.

Este martes, la Comisión de Salud Pública no ha aprobado la medida porque, entre otras cosas, no estaba en el orden del día. Para ello se tiene que debatir primero técnicamente y estudiar la evidencia científica nacional e internacional, que haya, y de momento no se ha hecho. Pero reducir las cuarentenas es un tema que está sobre la mesa ya que varias comunidades autónomas lo han pedido y es un tema que se debatirá antes o después. Unas piden reducirla de siete a cinco días y otras incluso a tres. Los expertos consultados por NIUS, están en contra de que se tome esta medida. Aseguran que hay evidencias de que al quinto día se sigue contagiando y explican que esto "es una medida claramente económica y laboral, para nada epidemiológica".

El epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, Quique Bassat, no está de acuerdo con la reducción de la cuarentena por debajo de los siete días. "Ya siete me parece razonable, pero diez, que a su vez es la reducción de los 14 del principio, es lo ideal", explica. Bajar a cinco es hacer lo mismo que en EE.UU. y a tres días, como se ha llegado a plantear, no tiene ningún sentido. Sabemos que hay muchas personas que siguen siendo infecciosas entre cinco y seis días después de haber dado positivo y es un riesgo ir disminuyendo el aislamiento de los positivos si estamos dejando a gente potencialmente infecciosa circular libremente por la calle", aclara el experto.

"Si se liberaliza lo demás, los positivos deben seguir aislándose"

Cree que ya se está liberalizando todo lo demás, con lo cual, los que son positivos deben segur aislándose. Se refiere a la eliminación de las mascarillas en exteriores aprobado este marte en el Consejo de Ministros, que pone fin a su uso en recreos y patios de colegios, siempre que se pueda respetar la distancia de seguridad y no haya aglomeraciones. Además, entra en vigor también la medida de subir los límites de los aforos para las competiciones deportiva, así como de otros eventos deportivos multitudinarios. De esta forma, se pasa del 75% al 85% para eventos en recintos abiertos y el aforo máximo de hasta el 50% para eventos en recintos cerrados pasa a ser del 75%.

"Menos de siete días es un riesgo innecesario, por lo menos en este momento que continúa habiendo trasmisión y muchos casos diarios. Advierte que para cortar la propagación del virus hay que reforzar la prevención con medidas como el aislamiento. Por ello, asegura que los pacientes sin síntomas pueden seguir siendo infecciosos después de los cinco días. "No hay las suficientes evidencias científicas que confirmen que a partir del día cinco los infectados con ómicron dejan de ser infecciosos", subraya el experto.

Coincide con él, el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Madrid, César Carballo, que asevera que está totalmente en contra de reducir las cuarentenas. Al quinto día, se sigue siendo positivo, hay muchas personas que nos envían test de antígenos el día siete y son positivos, por lo tanto, pueden contagiar.

Medida económica no epidemiológica

"Primero, es una medida claramente económica y laboral no epidemiológica. Si se quiere disminuir porque la economía no aguanta, eso es otra cosa, pero entonces habría que desconfiar dando unas normas claras a la gente: 'usted va a salir siendo positivo, está obligado a llevar mascarilla FPP2, todas las empresas que puedan hacer teletrabajo deben hacerlo'. Pero hay más, ¿qué pasa con el personal de hospital que vuelve al trabajo al quinto día? Es solo un ejemplo, pero esta persona no debe ver a pacientes, ni tratar con ellos, debe avisar a sus compañeros, debe llevar mascarilla obligatoria, es muy arriesgado. Justo ahora que los casos están disminuyendo hay que asegurarse que no volvamos a infectar a la gente. Yo creo que siete días y con test de antígenos vamos justo lo contrario a lo que se está haciendo", sentencia Carballo.

Igual de tajante se muestra el exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Daniel López Acuña, que dice que es un despropósito, se cometerá un error y habrá consecuencias. "Con una incidencia tan alta, volverán los contagios y ralentizaremos la bajada de la sexta ola". La gente se confunde entre periodo sintomático que puede ser más breve y el periodo de transmisión y a los cinco días sigues contagiando", apunta el experto.

Para López Acuña, siete días ya resultan cortos, así que no rebajaría a cinco por ningún motivo", y advierte que si la Comisión de Salud Pública lo recomienda se equivocará. "Esto es una presión empresarial que obedece a una lógica económica mal entendida y no a una lógica sanitaria. Si se abrevian los aislamientos y las cuarentenas se producirán necesariamente más contagios. La OMS ya alertó sobre esto hace algunos días", concluye.

Esperar como mínimo un mes para reducir la cuarentena

"Responde a una decisión económica pero ahora que estamos a punto de doblegar la curva, habría que esperar como mínimo un mes para rebajar esa cuarentena y ayudar a que baje", explica Alex Arenas, físico, matemático y catedrático de la Universidad Rovira i Virgili, que advierte en que es demasiado pronto y es una medida que no tiene sentido científico. "Creo que hay que insistir en que mínimo siete días y con un test negativo, esto debería ser obligatorio y no se está haciendo".

"Si se toman las decisiones demasiado pronto frenará la bajada y habrá más contagios. Ahora mismo estamos bajando a esta velocidad porque el ritmo de contagios ha sido desorbitado. Quedan muy pocas personas en España que no estén protegidas o por el covid o por la vacuna". Arenas es positivo y cree que hay que aprovechar la tregua que va a dar la pandemia estos próximos meses para prepararnos y hacer los deberes, y eso pasa por esperar para reducir la cuarentena.