Historia de un reencuentro: "El abrazo con nuestra nieta Paola da cerrojazo a lo peor de la pandemia"

Paola, Ana María y Carlos corrieron hasta encontrarse de nuevo, poniendo fin a 260 días de separación no deseada. Y lo hicieron con un abrazo que les ha tocado el corazón. “Nos enganchamos los tres y Paola no paraba de saltar mientras nos abrazaba y así nos quedamos un rato, como queriendo que ese momento no acabara nunca". Una escena que fue inmortalizada gracias a esta poderosa fotografía.