El registro de objetores para garantizar el aborto en hospitales públicos, a debate entre los médicos

"Cuando fui a la ecografía de la semana veinte ya supe que algo no iba bien. La doctora torció el gesto y se me vino el mundo abajo", contaba a NIUS Esther, hace unos meses. El feto tenía el tipo más grave de espina bífida. Los especialistas consideraron que una operación intrauterina en este caso no era viable. Ella y su marido valoraron sus las opciones: "El niño va a sufrir de por vida, va a ser completamente dependiente, va a tener cirugías y tratamientos de por vida, decidimos abortar". Entonces fue cuando el hospital les comunicó que ellos allí no lo hacían y les buscaron una clínica privada.