Reinhard Wallmann, Salud Pública de Cantabria: "En dos semanas estaremos bajando una ola y esperando otra"

Hay un momento en el que no está justificado restringir la libertad de las personas si no repercute en el sistema sanitario

R: La vía de transmisión sigue siendo la misma, lo que pasa es que el virus se transmite con mayor eficiencia. Pero para bajar una incidencia lo que siempre hay que hacer es acabar con las vías de transmisión con medidas que tengan como objetivo disminuir las situaciones sociales y/o cortar esas vías mediante barreras como pudieran ser las mascarillas. En primer lugar lo más efectivo siempre va a ser un confinamiento total y a partir de ahí ir bajando. El escenario en el que nos encontramos ahora es mucho más diferente al de olas anteriores porque contamos con una medida farmacéutica que es la vacunación y por eso tenemos que seguir fomentándola. Si tuviésemos más dosis, más fácil nos sería, pero es muy importante conseguir que todo el mundo se vacune. Esperemos que la adherencia en los jóvenes sea alta porque ahora mismo estamos teniendo algunos problemas con el grupo de 28 y 29 años, ya que a muchos de ellos no los localizamos porque no tienen actualizado su teléfono.

R: Para que haya una onda u ola tiene que haber una borrasca encima del mar. Ahora mismo nuestra borrasca es la transmisión comunitaria y mientras siga ahí, va a haber olas. Esa ola va a bajar, eso está en su naturaleza. Pero, ¿Cómo vamos a acabar el verano? Ahora mismo es todo muy complicado. Con las medidas los casos disminuyen, como es lógico. Pero entre que los que están vacunados ya no tienen tanto cuidado y que los jóvenes se creen inmortales, es todo una mezcla que junto con la fatiga pandémica no ayuda. Las previsiones son que para dentro de dos semanas estaremos ya otra vez bajando y esperando a la siguiente ola. Y es que haber va a haberlas porque ya hemos visto que las variantes buscan su camino. Lo que esperemos es que, una vez se haya acabado con una ronda de vacunación en todos los grupos de edad, el impacto sanitario ya no sea para tanto y cambiemos el enfoque. Porque hay un momento en el que no está justificado restringir la libertad de las personas, la actividad social, si realmente no repercute en el sistema sanitario. Por desgracia ahora mismo sí que repercute y estamos otra vez desbordados.