Reino Unido muestra el futuro del coronavirus con "la vacuna como factor decisivo"

El avance de la vacunación está dejando buenas sensaciones en las autoridades sanitarias. Los datos las respaldan . Pero estos no son suficientes, debido al contexto de medidas en el que son recogidos. Reino Unido , que ha levantado las más fuertes, es una puerta al futuro para comprobar cuál será la evolución epidemiológica en España . Por el momento, los hospitalizados y los muertos por covid no han aumentado notablemente en territorio británico.

No es obligatorio llevar mascarilla ni guardar la distancia de dos metros. Los aforos han sido eliminados, por lo que no es raro ver los estadios de la Premier League llenos. Igualmente han quedado suprimidos en cualquier tipo de celebraciones. El resultado es un aumento de contagios. En las últimas jornadas superan los 30.000 notificados, unos 492 por millón de media a siete días, según Our World in Data. Dicho aumento no se ha traducido aún en un incremento exponencial de hospitalizados y fallecidos.