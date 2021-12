Resfriados y otras enfermedades respiratorias vuelven a incidencias prepandemia

Y es necesario, porque no se puede uno confiar en que lo que parece un resfriado no es infección por SARS-CoV-2: " Cualquiera de las cosas, desde el dolor de garganta a una adenopatía en el cuello o los simples mocos, ha resultado ser covid ". Y además el 40% de los vacunados pueden ser transportadores del virus.

La razón hay que buscarla no en que se contagie más sino en que se detecta más. "Por primera vez lo analizamos, porque cuando pedimos una PCR -no un test de antígenos- los hospitales hacen una batería: covid, PCR y gripe A y gripe estacional. Y así estamos detectando que el VRS afecta a muchísimos adultos ", cuenta Armenteros.

Hasta ahora el VRS no se detectaba porque sus síntomas son muy parecidos a los de una gripe, y ésta se diagnostica normalmente por clínica, no se suele hacer prueba : "Es algo más que un resfriado y menos que una gripe".

"La gripe ha sido dulcificada en el hemisferio sur, y no ha ocurrido lo que nos temíamos de que al no tener defensas activas porque el año pasado no la sufrimos, este año haya sido más virulenta", explica Armenteros. "No podemos reflejarlo en Europa, y menos en España. No tenemos ese freno", se preocupa.