Las residencias de ancianos despachan a la covid: "Son los primeros en alcanzar la inmunidad de rebaño"

Las residencias de ancianos ya son prácticamente territorio libre de coronavirus. De nuevo en marzo, cuando se cumple un año del inicio de la pandemia en España, el colectivo más golpeado 'despide' al virus tras dos meses completos de vacunación: los contagios en este tipo de centros han caído un 95% desde que empezó la campaña. De hecho, la mayoría de ellos han alcanzado la conocida como inmunidad de rebaño, ya que entre el 70 y el 80% de los residentes ya han sido inoculados con las dos dosis, por lo que los casos detectados así como los ingresos hospitalarios por la enfermedad y las muertes ya son anecdóticos en muchos territorios.

Comunidades como Cataluña, la Valenciana, Navarra, La Rioja y Cantabria son un ejemplo de ello. En la catalana, el número de ancianos de residencias vacunados alcanza el 94% y la cifra de los que han evitado hacerlo es muy reducida. "Claro que la aceptación ha sido masiva, no solo porque han sufrido mucho, sino porque se les ha vendido que volverían a tener una vida normal si se vacunaban", según María José Carcelén, presidenta y portavoz de la plataforma Coordinadora Residencias 5+1, que apunta que "muchos de los residentes que no se vacunaban antes lo han querido hacer ahora". En este sentido, pregunta: "Si no, ¿qué les queda? tienen que recuperar el contacto con sus familias y van a hacer lo que sea para conseguirlo".

Asimismo, la especialista en la evolución de la pandemia e investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya, Clara Prats, aplaude la priorización de las residencias en la campaña: "Ir a vacunar a ese entorno en el que se ha sufrido más ha sido una buena decisión, también porque es una población pequeña que aspiras a tener vacunada en pocos meses". Además, para Prats, "los efectos son muy bonitos" al sacudir de las residencias lo más crudo de la pandemia: "Este es uno de los mejores momentos de los últimos meses".

Precisamente, el grupo que lidera, Biocomsc, así lo ha anunciado esta semana porque, tal y como publicó el 3 de marzo, "hace dos días que no hay casos notificados en las residencias" catalanas. "El número de casos ha caído en picado las dos últimas semanas y ahora se encuentra claramente por debajo del nivel de diciembre", analizan en un comunicado, y rematan: "La alegría es inmensa en el grupo, abril se presenta muy esperanzador". Mientras tanto, la incidencia del virus en mayores de 79 años a una semana es la más baja de todas las franjas de edad "por primera vez en la historia de la pandemia" en la comunidad.

Avui és un dia dels més feliços del grup en mesos. Fa dos dies que no hi ha casos notificats a residències @AQuAScat @opendatacat. El nombre de casos ha caigut en picat les darreres dues setmanes. Ara ja es troba molt clarament per sota nivell de setembre. Gràfica clau 1/ pic.twitter.com/unm92VB8hy — BIOCOMSC (@BIOCOMSC1) March 2, 2021

Para la comunidad científica, la reducción de la mortalidad, de casos detectados y de hospitalizaciones por ello era "esperable", según Prats, aunque valora que "no por esperable deja de ser importante" al ser "el principio de un fin que durará unos meses". Precisamente, el objetivo es replicar fuera de las residencias el comportamiento del virus en el interior de las mismas y que "la mortalidad caiga cuando la gran mayoría de población por encima de los 80 años esté vacunada", algo truncable por la amenaza de posibles nuevas cepas: "Son curvas que habrán bajado para no volver a subir si no llega una nueva cepa que sea resistente a las vacunas".

Avui per primera vegada a tota la història de l'epidèmia #covid19 a #Catalunya, la franja d'edat +79 anys té la incidència a una setmana més baixa de tots els trams d'edats @AQuAScat. Això són moltes vides salvades 1/ pic.twitter.com/AegeJeMz5h — BIOCOMSC (@BIOCOMSC1) March 3, 2021

No obstante, la asociación de familiares de usuarios de residencias atribuye la tendencia de casos a cero que ha constatado la administración catalana a otro factor también importante: los cribados semanales a los trabajadores. Hasta ahora, los centros llevaban a cabo test masivos cada semana, alternando las pruebas PCR con las de antígenos, algo que "ha permitido detectar a los asintomáticos y frenar la cadena de contagios", según Carcelén, que denuncia que hayan pasado a practicarlos cada 15 días o una vez al mes: "Hay que volver a los cribados semanales para detectar a los asintomáticos y que estos no trabajen porque, de lo contrario, podemos volver a registrar brotes".

En este sentido, a los miembros de la plataforma no les tranquilizan las cifras de vacunación de trabajadores de residencias. Aunque Salut indica que el 76% de ellos se han vacunado, la asociación lamenta que la cifra no sea mayor porque supone que los no vacunados puedan tratar a los pocos residentes que tampoco lo hayan hecho. "Ese 76% es una media y, en la residencia de mi madre, un 40% de trabajadores no están vacunados, es un riesgo muy elevado".

El reto de desescalar en residencias

Hasta ahora, "los protocolos han sido eficaces, han evitado que el problema fuera más grave, pero han comportado que los ancianos vivan aislados del mundo y, para ellos, estar solo es muy duro", según Prats, que insiste que "el beneficio de la vacunación es doble: están protegidos y las residencias pueden volver a abrir progresivamente". En Cataluña, los residentes pueden disfrutar de cierta relajación de las restricciones desde el 13 de febrero. Tras meses de aislamiento, pueden volver a dar paseos y a hacer salidas cortas sin necesidad de confinarse a su vuelta; también pueden recibir una visita semanal como mínimo, aunque "muchas no lo estén cumpliendo" y por ello "haga falta que la Generalitat establezca un canal de comunicación directo para denunciarlo cuando se dé", según Carcelén.

Unas concesiones que se quedan cortas para las familias, aunque la falta de recursos de muchos de los centros compliquen ponerlas en práctica, pero que deben llevarse a cabo de forma gradual para Prats. "Mientras el virus esté fuera, circulando, las residencias no se pueden reabrir de un día para otro de forma total porque la mayor parte de la población no está vacunada", en palabras de la investigadora. Es por ello que la Coordinadora de Residencias 5+1 trata de reunirse con la Generalitat para pedir la vuelta a los cribados semanales: "Sigue habiendo residentes y muchos de los trabajadores que los atienden no están vacunados, ¡es una imprudencia!".

Asimismo, y ahora que la vacunación ha dejado 'en fuera de juego' al virus en los centros, Carcelén pide que la pandemia no haya sido "un paréntesis" que, una vez superado, permita volver a la situación anterior: "Todo el mundo es consciente de la precariedad absoluta de las residencias, con una falta de profesionales endémico y una calidad de alimentación cuestionable y, lo que no podemos hacer es pasar de página como si nada". En este sentido, sostiene que estas condiciones han comportado "un plus de mortalidad" durante la pandemia y considera necesario que el Gobierno establezca un criterio para todas las comunidades: un gerocultor cada cuatro usuarios durante el día y cada diez de noche.