Las residencias gallegas, libres de usuarios con coronavirus tras siete meses con positivos

No hay ningún usuario contagiado en las residencias de ancianos de Galicia. Así lo ha confirmado la Consellería de Política Social en el parte emitido este jueves. Los once internos del centro de mayores Coviastec de Silleda (Pontevedra) que en los últimos días figuraban como positivos se han retirado del cómputo y en las últimas veinticuatro horas no se han producido nuevos casos.