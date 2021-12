Las restricciones en Nochevieja en cada comunidad autónoma

Es obligatorio el pasaporte covid o una prueba diagnóstica negativa para acceder al interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento. Aquellos que no lo tengan deben presentar una prueba diagnóstica negativa. En interiores se recomienda un máximo de 10 personas por mesa y que no se reúnan más de dos núcleos familiares distintos.

Aragón cerrará a medianoche la hostelería y los establecimientos de ocio nocturno a las 02:00 de la madrugada. Estas nuevas restricciones han entrado en vigor la pasada medianoche. En los restaurantes es obligatorio el pasaporte covid y podrá haber 10 personas como máximo por mesa -tanto en el interior como en el exterior- y es obligatoria la distancia de 1,5 metros entre mesas. No se podrá consumir en la barra y no se podrá fumar en terrazas. En el caso de los espectáculos, cines y teatros, las butacas estarán preasignadas y no se recomienda el consumo de bebidas y comidas, siendo obligatorio reducir el aforo al 50 por ciento en el caso de que sí se autorice el consumo de bebida y comida.