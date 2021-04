La reticencia a la vacuna de AstraZeneca cae del 20% al 6% en Andalucía

El Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asegurado esta mañana en Gibraleón (Huelva) que el porcentaje de población que no ha acudido a ponerse la vacuna AstraZeneca han descendido hasta el 6,4%. Hace menos de una semana la cifra se situaba en el 20%. El consejero Jesús Aguirre ha explicado que dentro de ese 6,4% también se incluyen los que no han podido ir por diferentes motivos y que serán llamados más adelante.

El consejero ha dicho además que se están reuniendo con los fabricantes de Sputnik V para conocer los datos de fabricación y precio, entre otros, sin embargo de momento no hay ninguna petición puesto que esta vacuna, explica Jesús Aguirre, no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento.

También ha asegurado que actualmente la cepa que actúa de forma predominante en la comunidad es 100% la británica, "un poco más virulenta", ha dicho el consejero, "la cepa primitiva, la de Wuhan, ya no la tenemos con nosotros", concluye. La incidencia acumulada se aproxima a 225,26 "es decir, nos acercamos peligrosamente a los 250 que significa alto riesgo", según ha explicado Jesús Aguirre. Aun así ha dicho que aún no estamos en ola, "sino en meseta".