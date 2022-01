El reto de ómicron, que se contagia más aún que el sarampión pero cursa como una gripe

Juan Antonio Sanz ahonda en la idea, advirtiendo sobre las personas sin síntomas : "El problema es que ómicron deja muchos asintomáticos. Si una enfermedad te tumba enseguida, no la contagias porque la pasas en la cama . Pero en este caso no es así, así que la capacidad de transmisión no tiene que ver tanto con el propio R0 del virus sino con la circulación de las personas". El R0 es el número que mide a cuánta gente contagia cada infectado, y algunos científicos hablan de que ómicron podría tener un R0 de 12.

Juan Antonio Sanz no tiene una respuesta concreta para la pregunta: "Es muy difícil de gestionar, porque muchos positivos (por ejemplo los de los autotest) no llegan a salud pública, y además hay tantos casos que es inabarcable hacer un rastreo". Es decir, que no se sabe realmente cuánta gente hay contagiada, "los datos ahora mismo no son fiables, es como en la primera ola por motivos distintos. No se pueden tomar decisiones en base a las cifras de contagio oficiales", añade el experto.