Retrasar la segunda dosis de AstraZeneca enfrenta a Sanidad y a científicos: prudencia o falta de decisión

Reunir la evidencia científica para "tomar la mejor decisión"

La compañía no ha dado ninguna respuesta oficial tras conocer la decisión de Sanidad, aunque fuentes de AstraZeneca aseguran a NIUS que respetan las determinaciones de las autoridades sanitarias . "No podemos hacer otra cosa", recalcan.

Una decisión, la de esperar un mes, que no ha sido del gusto de todas las comunidades autónomas . Andalucía, Madrid o Cataluña , eran partidarias de inocular ya la segunda dosis de AstraZeneca para no "interrumpir" la estrategia de vacunación, explicó el viceconsejero madrileño de Salud Pública, Antonio Zapatero.

Tampoco los países europeos se ponen de acuerdo

"Cuando no hay evidencias científicas sólidas es cuando surgen las discrepancias", explican a NIUS fuentes expertas en la estrategia de vacunación. "Todos tienen su parte de razón. Hay quien lo ve desde el punto de vista clínico y quien lo ve desde el punto de vista de la Salud Pública , pero hay un momento en el que hay que tomar decisiones". Decisiones que no siempre son coincidentes:

La idea de irlandeses y españoles es que en estas cuatro semanas se consiga recopilar toda la evidencia científica necesaria : infomación de farmacovigilancia de los países que ya están combinando vacunas, y los estudios que tanto España como el Reino Unido están llevando a cabo en este sentido . Aunque no todos los expertos están de acuerdo con ello.

Críticas de las sociedades científicas

De hecho, diecisiete sociedades médicas y científicas apuestan por que "a los olvidados de AstraZeneca" se les ofrezca la posibilidad de acceder ya, y de forma voluntaria , a la segunda dosis de esta misma farmacéutica. Una propuesta que han hecho llegar a través de un comunicado al Ministerio de Sanidad, en el que censuran que este grupo de población " está asistiendo a una situación de incertidumbre en la que no se sabe cómo se va a completar su pauta de vacunación".

Aunque también hay voces que apoyan lo acordado por la Comisión de Salud Pública . "Esto no ha sido pegar una patada hacia adelante" aseguran expertos en Salud Públlica. La evidencia científica demuestra que se puede posponer la segunda dosis de AstraZeneca hasta las 15 semanas sin problema, así que "las personas no se deben preocupar por una semana más. Lo que se va a hacer es acumular la suficiente evidencia para dar la mejor respuesta a todas las personas" insisten y recuerdan que, a pesar de todas las discrepancias, una sola dosis de AstraZeneca reduce los contagios y proporciona inmunidad suficiente como para eludir las formas más graves de la enfermedad.

Protección contra las variantes

Lo que no está claro es cuánto tiempo dura la protección de la primera dosis sin el refuerzo de la segunda, explica Anthony S. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos en este artículo de The New York Times. En esta información el experto alude a un estudio israelí que demuestra que, aunque las infecciones después de la vacunación son poco frecuentes, "ocurren" por lo que la vacunación completa ofrece más protección contra las variantes, de ahí la importancia de recibir la segunda dosis.