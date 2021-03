El riesgo de la variante brasileña en España: la secuenciación es insuficiente y se escapan casos

A nivel general, y teniendo en cuenta las tres variantes que circulan en España (brasileña, británica y sudafricana) se han detectado casos confirmados mediante secuenciación en todas las comunidades y ciudades autónomas. No obstante, Sanidad ha avisado en el trabajo que el número de casos secuenciados depende en gran medida de la capacidad de secuenciación de cada una de ellas por lo que "no representan" la prevalencia en las distintas regiones.

Para Julián Domínguez, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph), hay varios frentes abiertos. Esta variante brasileña es capaz de evitar el sistema inmune, no se ha identificado el origen de la cepa en España en 11 casos, entre ellos, parece que uno se ha reinfectado y además la secuenciación es todavía escasa . Algo que no parce nada halagüeño. "La capacidad de secuenciación es todavía insuficiente y hay que aumentar la capacidades", asegura.

Un problema: se secuencia poco

Por eso, explica, es pronto para dar la voz de alarma. "La vigilancia genómica es insuficiente y necesitamos más información y una mayor capacidad de la secuenciación para ver si se está extendiendo o si, por el contrario, son brotes que acaban localizados. Es preocupante, de todas formas, que no se haya encontrado el vínculo de estas 11 personas, porque, entonces, puede ser que no encontremos ese enlace y eso querría decir que se está extendiendo ya por España", indica Domínguez.

La clave del control epidemiológico es que se encuentre el vínculo

Hace un año surgió el primer brote de covid en el hospital de Torrejón y se escapó de las manos, pero ahora no es lo mismo, asevera este epidemiólogo. "Ahora las medidas de prevención, las restricciones de movilidad y las personales están en curso. En aquel momento todo eso no estaba así. Se pensó que la sanidad publica podía con todo y la Salud Pública estaba dejada y muy poco reforzada. Además las decisiones políticas no ayudaron en nada. Ahora no es el mismo caso, al revés, estamos detectando las variantes y empezando a secuenciarlas", afirma.