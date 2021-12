Los riesgos de ómicron: "Si hay más casos, algunos necesitarán ingreso. No podemos hablar de una gripe"

Precisamente para evitarlo, virólogos y epidemiólogos llevan ya varios días llamando a adoptar más restricciones , a no relajarnos, a pesar de que las fechas en que estamos inviten a ello. Cuando veíamos lo que empezaba a ocurrir en Reino Unido y Dinamarca , países donde ómicron ya empezaba a imponerse hace una semana, saltaron todas las alarmas. “Estos datos no son más que un presagio de lo que viene a toda Europa Si aguardamos un par de semanas, tendremos este escenario”, advertía entonces el epidemiólogo Daniel López Acuña.

No ha habido que esperar dos semanas, solo una. La primera ola de ómicron en España se pronosticaba para enero , pero no hemos llegado a la Navidad y ya nos está pasando ya por encima. Ómicron corre como la pólvora. Y más que ola, lo que ha llegado parece un tsunami. Suficiente, desde luego para desatar la alarma social.

Mientras, paradójicamente, el comentario más escuchado en la calle, estos días, es: “No pasa nada, ómicron es más leve y además, estamos vacunados. Es como una gripe”. A pesar de que los expertos no paran de advertir que no, no es como una gripe. Ni a nivel individual -porque todavía no lo sabemos- ni a nivel social -porque una gripe no pone en riesgo de colapso el sistema sanitario-.