Rubén, el único niño con fucosidosis de España: "Que se investigue ya, no nos queda tiempo"

A Rubén le gustan los caballos –su favorito se llama Oreo-, meter pelotas en tubos, ensartar aros, la música y estar con otros niños de su edad. A sus cuatro años, lo demuestra riéndose abiertamente, sonriendo de oreja a oreja… pero sin palabras. Porque no habla. Ni anda. A Rubén, además, le cuesta tragar, o controlar el tronco. Es el único niño con fucosidosis de España.

La fucosidosis es una enfermedad degenerativa ultrarrara, con una prevalencia de un caso por millón de habitantes. Se produce cuando dos genes recesivos de los dos padres provocan una mutación en un gen concreto del niño. Esta alteración provoca que en su cuerpo no funcione una enzima que ayuda a eliminar deshechos del cuerpo. Es como si el organismo de Rubén no supiera tirar la basura y la acumulara en las células. Éstas, poco a poco, se van contaminando, y dejan de funcionar.

Rubén, de hecho, no se va a curar, ni su enfermedad se puede parar. Entre otras cosas porque no hay investigación para él, ni génica, ni farmacológica. Los pocos niños que la tienen en el mundo no suelen llegar a adultos. Desde su casa en Valencia Vanessa, la madre de Rubén, ha decidido hacer público el caso de su hijo para buscar investigaciones, ayuda o simplemente información.