Tras los 'runners' llegan los 'walkers': caminar es el nuevo deporte de moda tras el confinamiento

Fue objeto de memes y chanzas en la desescalada de 2020: tras semanas de confinamiento el Gobierno permitió salir a hacer deporte y las calles se llenaron de 'runners' novatos, o de gente caminando que antes de la pandemia no iba del salón a la cocina si no era en coche. Ya lo practicaba antes del coronavirus el ex presidente Mariano Rajoy, cuyas imágenes casi a ritmo de marcha en sus veranos en Galicia, o en cualquier sitio en sus viajes, están en el imaginario colectivo como paradigma de andar como deporte. Ahora un estudio analiza cuánta gente sale a andar, y afirma que lo hace el 85% de los españoles. Un 20% de ellos comenzaron a caminar tras el confinamiento.