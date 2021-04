Rusia asegura que la vacuna Sputnik no provoca episodios de trombos y ofrece ayuda a AstraZeneca y Janssen

El centro de investigación médica ruso Gamaleya ha segurado este miércoles que un "análisis exhaustivo" -tanto en los ensayos clínicos como en el transcurso de las vacunaciones masivas- de la vacuna Sputnik V ha mostrado que este suero no provoca casos de trombosis en los senos venosos cerebrales, como parece que si lo hacen las de AstraZeneca y Janssen. Las tres vacunas utilizan como vehículo para activar la respuesta inmune un adenovirus. No así las de Pfizer y Moderna, basadas en una tecnología distinta, la del ARN mensajero, que no han notificado ninguna alerta similar sobre formaciones de trombos.