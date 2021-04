Ruth, madre de un niño con autismo: "Llevo tres años esperando a que le traten en atención temprana"

"Lamento tener que decirles que su hijo Juan tiene leucemia, le haremos más pruebas, pero no sé preocupen, le vamos a poner en la lista de espera para quimioterapia. Mientras les avisan para iniciar la quimioterapia en un servicio de Oncología Pediátrica público, pueden acudir a alguno de estos centros privados y concertados de la comunidad y comenzar con su tratamiento, sufragado por ustedes, claro. ¡Buena suerte y que se mejore!", así de contundente habla el neonatólogo José Ramón Fuentes, pediatra del Hospital Santa Lucía de Cartagena.

Si a estos niños se les trata inmediatamente puedan llegar a comunicarse, sentarse, caminar o simplemente puedan llegar a comer sin morir atragantados o sufrir una neumonía por aspiración que les mate ", asegura Fuentes, que explica que por eso se llama 'temprana', los primeros años son esenciales, ya que la plasticidad del cerebro tiene su máxima expresión en los primeros años de neurodesarrollo. Una atención temprana puede suponer la diferencia entre que el niño consiga o no, llegar a ser una persona más autónoma y menos dependiente en el futuro.

Un abismo entre comunidades

Hay un tapón en la lista de espera de los niños con necesidades especiales o con alguna discapacidad que necesitan acceder a una terapia publica. Cantabria y Castilla-La Mancha son las que mejor funcionan en atención temprana. "Cantabria contrata personal según tienen más o menos casos. A eso es a los que se debería tender", dice Fuentes. En Madrid, la atención a los niños con discapacidad, en situación de riesgo, no es ni temprana, ni pública, ni universal, ni de calidad" , asegura Óscar Hernández, portavoz de la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional (PATDI). "Nos han prometido desde hace años que se incrementarían las plazas y los centros de atención temprana, pero la realidad es otra". Se quejan de la gran diferencia que hay entre comunidades autónomas. Madrid tiene a niños con discapacidad esperando una terapia pública desde 2016. Hay 1.706 menores esperando una terapia de los que el 60% lleva más de un año en la cola.

Tres año y medio en lista la de espera

Es el caso de M. tiene cinco años y medio y se le acaba el tiempo. Desde que vieron que "algo no iba bien", tenía dos años, ha estado en una lista de espera para que le proporcionen terapias recomendadas con su situación. Estimulación y logopedia. Por suerte sus padres han podido costear esas terapias pero pagan 600 euros al mes. Con esto han conseguido que el pequeño vaya al colegio y sea un niño con una vida autónoma por delante. "Si no hubiéramos podido pagarlo hubiéramos condenado a nuestro hijo para siempre ¿qué hacen las familias sin recursos para pagar esto?", cuenta Ruth López, la madre de M.

"Tenía un retraso madurativo, nos derivan a neurología y de ahí al Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI). Tras tres años y medio de espera, nos han llamado. Pero claro mi hijo no podía estar esperando. M. ha estado en un centro privados recibiendo el tratamiento que necesitaba. Cuando nos llamaron, por fin, nos dieron a elegir. Si viene al centro público que le toca, solo será hasta junio, durante el curso escolar y luego, como ya cumple seis años ya no tendrá más terapia pública. Además perderá la plaza en la privada donde también hay lista de espera. Evidentemente, nos hemos quedado en el centro privado. Para tres meses no merecía la pena. Es indignante", cuenta Ruth López.