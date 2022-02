El sabor ácido, ese gusto que permite saber si un alimento es apto o no

Cuando damos a un bebé por primera vez un limón es hasta divertido ver su reacción. Observar su reacción ante el inesperado sabor suelen hacer gracia, pero pocos se preguntan cómo es posible que a pesar de lo inquietante que resulta al principio este sabor no provoque rechazo, sorpresa sí, desagrado no. Un grupo de científicos ha estado investigando para comprender porqué nos gusta el ácido.

El estudio del doctor Rob Dunn de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y su equipo se ha publicado la revista Proceedings of the Royal Society B y en el aseguran que a pesar de que los animales han ido perdiendo los sabores a través de la evolución, ca si todas las especies pueden detectar la acidez en la comida.

"Los delfines parecen no tener receptores de sabor que no sean salados, y los gatos no tienen receptores de sabor dulce. Eso es lo que esperábamos ver con el ácido pero no ha sido así. Lo que hemos visto es que todas las especies que se han probado (unas 60 hasta ahora) pueden detectar la acidez en su comida. A los cerdos y primates parece gustarles mucho de hecho. Por ejemplo, a los cerdos salvajes les atrae el maíz fermentado, y los gorilas han mostrado preferencia por las frutas ácidas de la familia del jengibre", explica el doctor Dunn en un reportaje de Science