Euskadi se desentiende de la segunda dosis y el registro de los españoles que van a Francia a vacunarse

En una entrevista a Onda Vasca, Sagardui se ha referido al hecho de que ciudadanos vascos, principalmente guipuzcoanos, estén acudiendo a vacunarse gratuitamente a algunas localidades francesas como Biarritz. "No puedo decirles otra cosa que respetar totalmente su decisión", ha señalado. No obstante, la forma de oferta de esta vacunación está generando "una gran cantidad de dudas" entre los usuarios para las que no hay repuesta porque “no estaba previsto”, ha reconocido Así, ha señalado que no sabe cómo se registrarán las vacunas recibidas en el historial médico de los pacientes, como deben solicitar el certificado de vacunación y el pasaporte verde Covid-19 o a quien corresponde suministrar la segunda dosis aunque “deberá ser quien proporcione la primera quien deba dar respuesta a esta cuestión”, ha afirmado.