Sandra, enferma desde 2009 tras un aumento de pecho: "Es un infierno, tengo silicona por todo el cuerpo"

La enfermedad por implantes de pecho está reconocida en algunos países pero no en España

Miles de mujeres refieren dolores y dolencias diversas tras haberse sometido a un aumento de pecho

Sandra no tiene la regla desde 2009, no se puede quedar embarazada, tiene dermatitis, sudoración excesiva, cansancio crónico, sufre infecciones a menudo y le resulta imposible llevar una vida normal. "Los médicos me dicen que tengo un problema psiquiátrico... ¡claro que lo tengo! mi vida es un infierno, cómo no voy a tener un problema psiquiátrico", llora en una entrevista con NIUS. Su desgracia fue ponerse unos implantes de mama de silicona para solucionar una malformación en el pecho. Desde entonces, dice, es una persona enferma. Ahora está esperando fecha para retirarse los implantes, como han hecho ya muchas mujeres.

A los pocos meses empezó, como dice ella, a "estar mala sin que me pase nada". Porque ningún médico daba con la causa de su enfermedad, con el detonante de tantos síntomas. Para este reportaje ha hecho una lista de todo lo que ha sufrido a lo largo de estos casi 12 años, y ha rellenado cuatro medios folios: "He padecido y padezco intermitentemente más de 40 patologías. Desde 2019 he ido a peor". En 2012 le detectaron rotura de las prótesis: la silicona se le estaba saliendo. Se las quitaron y las reemplazaron por otras. Pero sus enfermedades no se fueron.

Ha conseguido -costeándolo de su bolsillo porque la sanidad pública no reconoce que la causas de sus dolencias sean las prótesis- que le confirmen migraciones de silicona a axilas, cadena mamaria, infra y supraclavicular, yugular y laterocervical. Una de las últimas cosas que le han diagnosticado es un tumor benigno en la cabeza, directamente relacionado, alega, con una producción exagerada de prolactina en su cuerpo, "que comenzó tras ponerme las prótesis".

Una enfermedad no reconocida

Su caso es muy extremo, pero hay miles de mujeres con dolencias similares, aunque la causa directa de sus enfermedades no ha podido relacionarse con los implantes mamarios. Enrique De No-Louis, cirujano plástico, explica que la enfermedad por implantes mamarios no está oficialmente reconocida en España, pero sí en otros países como Estados Unidos. "El problema es que van mujeres a las consultas con fibromialga, u otros síntomas muy diversos y difusos... Y no se les pregunta si llevan prótesis. Hay que hacerlo porque se está estudiando si están relacionadas con esas enfermedades, muchas de carácter autoinmune", cuenta el médico

De No-Louis sí considera que hay relación directa entre las prótesis mamarias de silicona y muchas enfermedades. Él ha dejado de hacer aumentos de pecho estéticos, y tiene una consulta especializada en la retirada de los implantes. Su experiencia le dice que "si hay tantas mujeres que empezaron con esos síntomas después de implantarse prótesis mamarias, yo considero mejor no ponerlas en primer lugar". Las retiradas de implantes mamarios están costeadas por la sanidad pública si las prótesis son de algunos determinados tipos que a lo largo de los años han sido prohibidas en España.

Estudios sobre la relación entre prótesis y enfermedades

Según un estudio publicado en agosto de 2021 por la revista de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), "una de las teorías vigentes postula que los implantes de silicona, así como partículas orgánicas e inorgánicas procedentes de los mismos que entran en contacto con el organismo, actúan como adyuvantes generando una reacción inflamatoria exagerada y crónica a través de su interacción con el sistema inmune innato y adquirido de las mujeres que los portan".

Según ese documento, que recoge la evidencia científica en torno a esta enfermedad, "esto llevaría a la formación de auto-anticuerpos que se han detectados en estas mujeres, tanto sintomáticas como asintomáticas, si bien se plantea que los implantes de silicona actuarían aumentando la probabilidad de desarrollar patologías sistémicas únicamente en aquellas pacientes susceptibles. La asociación entre implante y enfermedad se ve apoyada por el hecho de que la retirada de los implantes, en algunos casos, genera una remisión total o parcial de los síntomas"