Sandra García, enfermera: "Cuando moría un paciente nos abrazábamos con el EPI puesto, lo necesitábamos"

Este miércoles 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería

"Quien no respeta las medidas es porque no tiene un familiar boca abajo en una UCI con un tubo en la boca", dice un enfermero

A las 12 de la mañana se hará un minuto de silencio como homenaje a todos los profesionales sanitarios fallecidos durante la pandemia

Más de 3.000 enfermeras han fallecido en todo el mundo a causa del COVID-19 en el último año y hasta un 15% se ha infectado a consecuencia de la exposición al coronavirus, llegando hasta más del 20% en algunos países como España.

Este miércoles 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería y este año de pandemia cobra más importancia, si cabe. NIUS ha hablado con dos enfermeros que trasmiten la vocación por esta profesión y lo difícil que ha sido este año de covid. "Durante 14 meses, hemos dado todo de nosotros para ayudar, cuidar y salvar vidas", dice Sandra García Pintado, de 29 años y enfermera de UCI del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

"La gente llegaba y moría, llegaba y moría"

Desde el principio, Sandra, supo que quería ser enfermera. El día que hizo sus primeras prácticas sabía que estaba en el sitio adecuado, cuidando a las personas. Pero entonces llegó la pandemia. "Recuerdo a finales de febrero en una guardia que comentábamos como sería el virus, pensábamos que no llegarían muchos casos y la bofetada de realidad se nos vino encima. Paciente tras paciente, todos muy malitos y no sabíamos que hacer", dice esta enfermera.

"Fue durísimo, sobre todo al principio, la gente llegaba y moría, llegaba y moría. La impotencia, la incertidumbre, hemos sufrido muchísimo", explica Rafael Jesús Fernández, de 29 años, enfermero de UCI del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. "Se ha demostrado lo importante que ha sido nuestro papel en esta pandemia".

"Había que tomar decisiones sobre la marcha"

"Me quedo con el lazo tan fuerte que se ha creado entre nosotros, lo demás es muy triste". La primera vez que Sandra atendió a un paciente de la edad de su madre supo que no podía volver a vivir con ellos. Esa noche se fue a casa de un amigo que le abrió las puertas. "Tenía miedo por ellos".

Han sido meses y meses de lucha sin ver a la familia, a los amigos con un nivel de exigencia brutal. "Al principio era todo muerte y soledad. Es muy duro morir solo, no poder despedirse y no poder hacer nada por ellos. Cuando algún paciente fallecía nos abrazábamos con el EPI puesto, lo necesitábamos. Recuerdo el día que entró una mujer a despedirse de su hijo para siempre y me derrumbé, me puse a llorar y me tuve que ir. Mis compañeros estuvieron con ella. Esas cosas no se olvidan", dice García.

Lo peor para Sandra era cuando había que priorizar. "Las enfermes estamos a pie de cama y somos las primeras que sabemos cuándo algo va mal. Llamabas al médico y estaba con otro paciente, o no podía venir y te decía' tienes que aguantar' y volvías con él y le cogías la mano y tomabas decisiones sobre la marcha".

Rafael asegura que esto ha supuesto un sufrimiento para mucha gente y no solo para la persona, para la familia. Por eso cree que es tan importante reivindicar el papel de los enfermeros. Cree que esta pandemia debería poner en valor su profesión. "Somos un pilar fundamental y sin nosotros el sistema no funciona". Piden respeto, equiparación salarial, especializaciones o volver a las 35 horas por semana. "Una enfermera de UCI debe formarse para ello, esta pandemia lo ha dejado claro".

Este miércoles a las 12 de la mañana se va a realizar un minuto de silencio en todos los hospitales de España como homenaje a todos los profesionales sanitarios fallecidos durante la pandemia por COVID-19, así como a aquellos que llevan más de un año jugándose la vida y luchando día tras día para acabar con la mayor crisis sanitaria de la historia reciente.

"No queremos ver las UCI llenas en 15 días"

Y ambos piden que las imágenes que se han visto donde miles de jóvenes celebraban el fin del estado de alarma no se repitan. Sandra quiere creer que algo minoritario, pero que hace mucho ruido y mucho daño. No es justo que después de haber llegado hasta aquí se fastidie todo y en 15 días las UCI vuelvan a estar llenas. Hay que aguantar un poco más".

Rafael es algo más duro: "quien no respeta las medidas es porque no tiene un familiar boca abajo en una UCI con un tubo en la boca. Al principio era rabia, y ahora ha evolucionado a un hastío, y cansancio. Parece que el mensaje no llega, o que a la gente le da igual. Hay veces que pienso...'que hagan lo que quieran luego atenderemos a sus muertos".

"El virus sigue aquí, no se ha ido. Ahora los que ingresan son más jóvenes seguramente porque los más mayores están vacunados, pero esto nos deja claro que no podemos bajar la guardia", dice García. "Los sanitarios estamos extenuados, pero seguimos al pie del cañón día a día. Yo oigo a compañeras que dicen que no pueden más, que lo quieren dejar, parece que lo que ha pasado no ha existido. Es una lástima".