Sanidad aprueba la tercera dosis de vacuna covid para mayores de 60 y sanitarios

Por eso, y para paliar el posible efecto de bajas y cuarentenas por contagios, también se va a administrar la dosis de refuerzo a trabajadores sociosanitarios . "Antes de meternos en las fiestas navideñas reitero la importancia de vacunar, vacunar y vacunar. No estamos igual que hace un año, y es gracias a la vacunación", ha enfatizado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

La secretaria de estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha reconocido que " después de 12 semanas de descenso, desde hace un mes estamos en un ligero ascenso de la incidencia , ahora mismo está en 139 casos de covid por cada 100.000 habitantes en 14 días. Se refleja claramente en la población no vacunada, los menores de hasta 12 años, y luego el grupo de edad que podría corresponderse a sus padres, los adultos de 40 a 49 años".

Afortunadamente, el reflejo en la hospitalización no es como en oleadas anteriores: ahora mismo los casos de covid representan en torno a un 2% de los enfermos ingresados en hospitales españoles . Calzón considera que estos datos son consecuencia directa del éxito de la campaña de vacunación, pero que hay que seguir trabajando para que los que no se han vacunado se animen a hacerlo.

Con esa intención, Calzón ha anunciado una novedad en los informes epidemiológicos diarios, y se empezarán a contabilizar aparte los contagios entre vacunados y no vacunados. Pero ya ha avanzado una cifra: la incidencia entre los completamente vacunados es mucho menor que entre los no vacunados, sobre todo en las personas entre los 60 y 70 años. En ellos el riesgo de infección es 8 veces mayor entre los no vacunados, el riesgo de hospitalización 18 veces mayor y el de muerte 25 veces mayor.