Sanidad asegura que si alguien rechaza la dosis de AstraZeneca no será vacunado con otra, "por ahora"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que quien rechace vacunarse con la solución de AstraZeneca se quedará sin vacuna "por ahora". Así lo ha indicado la titular de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que se ha aprobado retomar la inoculación con este medicamento a partir del próximo miércoles. Después de todos los contratiempos surgidos con AstraZeneca, "si alguien decide no vacunarse, pues por ahora no se vacunaría" ha respondido Darias ante una posibilidad que -ha dicho- "no está contemplada en la estrategia de vacunación".