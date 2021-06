Sanidad se compromete a una elección de plazas MIR en sesiones de 400 aspirantes por día

En su opinión, este compromiso del Ministerio "palia parte de los problemas". "No obstante, aún sigue el cambio de paradigma presente y por tanto persiste la desconfianza, desconocimiento y miedo hacia la plataforma, como es lógico, pero este compromiso se ha logrado gracias a un enorme esfuerzo y numerosas reuniones", insiste.

Desde FSEUnida aclaran que "esto no acaba aquí". "El documento que se ha difundido no es ningún acuerdo que FSEunida haya aceptado ni firmado. No es un acuerdo. Es simplemente un compromiso que el Ministerio adopta unilateralmente. Queremos una elección en tiempo real", puntualizan a través de redes sociales.