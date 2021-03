Sanidad confirma que el lote de AstraZeneca investigado por trombos se inoculó en España

El lote de AstraZeneca retirado en otros países por supuestos episodios trombóticos ya se ha puesto en España. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este viernes que ya fue suministrado y administrado en España por lo que "no se trata de parar un lote que no tenemos".

En una entrevista en RNE y a la pregunta de si se activará un seguimiento específico de las personas inoculadas con esa partida, Darias ha explicado que el Ministerio y la Agencia Española del Medicamento hace un seguimiento de farmacovigilancia "permanente" desde que se administra cualquier vacuna por lo que no se pondrá en marcha ningún proceso concreto porque el que hay es ya "muy potente".

Darias ha insistido en que la vacuna de AstraZeneca es "segura" y así lo dice la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que ha puesto de manifiesto que "no hay relación causal entre el evento trombótico y la vacuna en sí".

Por tanto, ha reiterado el mensaje de "prudencia y tranquilidad" y máxima vigilancia.

Respecto al hecho de que la EMA se haya dado 14 días para establecer una recomendación general sobre la vacunación de AstraZeneca y si España finalmente la va a aplicar a mayores de 55 años, Darias ha dicho que el Gobierno se dará "un tiempo de espera" en función de lo que diga la EMA "y a partir de ahí actuaremos".

Según decidió a mediados de febrero la Comisión de Salud Pública, la vacuna de AstraZeneca se está administrando a trabajadores esenciales menores de 55 años (bomberos, docentes, policías y algunos sanitarios no de primera línea, entre otros), a los que seguirá la población general entre 45 y 55 años.

La ministra también se ha referido a la vacunación de la población infantil y ha señalado que mientras no haya ensayos clínicos ni evidencias "no se puede proceder a esa vacunación" y ha recordado que la ficha técnica de la EMA es a partir de los 18 años.

En el caso de las embarazadas, Darias ha considerado que, de momento, solo se llevará a cabo bajo prescripción médica.