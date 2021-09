10.000 vacunas caducadas en España, en congeladores mientras se investiga prolongar su vida útil

Las comunidades autónomas aseguran que le corresponde al Ministerio decidir Sanidad sobre el tema. NIUS ha preguntado por la posibilidad de que se haya establecido ya un protocolo de actuación sobre qué hacer con las dosis caducadas, pero fuentes del Ministerio remiten a lo dicho por la ministra Carolina Darias. "Perder vacunas no es algo que sea agradable ", pero que hay que contextualizar, pidió. España ha puesto 69.5 millones de dosis. "Las cifras hablan por sí solas" y "estamos intentando cuadrar la logística", subrayó la ministra, quien anunció que la próxima semana España no recibirá nuevos viales.

Lo que ha ocurrido en Cataluña es que 69.000 dosis , un 0,6% de los 11 millones de vacunas administradas ya han alcanzado la fecha . Viales que, tal y como justificó la a secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, se han caducado debido a la complejidad de vacunar sin cita previa. "No sabes cuántas personas vendrán y debemos tener las vacunas descongeladas", explicó. En todo caso, las dosis no se han tirado, sino que continúan en las neveras a la espera de que Sanidad decida qué pueden hacer con ellas.

Desde luego, una vez que están caducadas, "donarlas a terceros países no es una opción", asegura Jaime Jesús Pérez. Andalucía, por ejemplo, devolvió a tiempo las dosis de AstraZeneca y Janssen para que el Gobierno central pudiera aprovecharlas y donarlas a otros países. Ahora dispone de cerca de 37.000 dosis de Pfizer y Moderna que caducarán a finales de octubre. Pero estas dosis no podrán formar parte de los 30 millones que España va a donar a terceros países, ya que, una vez que las vacunas de ARN mensajero se han sacado del ultracongelador, tienen un mes de utilidad y "ya no hay margen" porque se ha consumido ya parte de su vida media, explica Jaime Jesús Pérez. "Si ya están en las neveras, y no en el ultracongelador, la donación es muy difícil", insiste.