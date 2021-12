Sanidad estudia retrasar 6 meses la tercera dosis para menores de 60 años contagiados con ómicron

Un artículo publicado en NIUS este jueves recogía la opinión de varios inmunólogos que defendían que las personas que se hubieran contagiado después de tener la pauta completa no se pinchasen la dosis de refuerzo por ahora. "No sería necesario inocular una tercera dosis. Estas personas estarían incluso más protegidas que otras con tres dosis que no se hayan infectado", aseguraba inmunólogo del Hospital Clínico de Santiago José Gómez Rial.

El catedrático de Inmunólogía Alfredo Corell insistía en lo mismo. "Que no se la pongan, y es un no rotundo". Y añadía: "Yo no tendría ninguna prisa por poner otra dosis. Los que se estén infectando ahora, no es necesario que se la pongan. Igual cuando pase más tiempo, sí, pero no de un modo tan rápido. No tiene sentido. Si ya tienen cita para la tercera dosis, que la cancelen".