Sanidad, preocupada por los brotes en residencias: los casos están al nivel de la tercera ola

Las muertes no han seguido el mismo camino, por el momento. La semana del 19 al 25 de julio rompió la estabilidad. Los fallecimientos se multiplicaron por cinco hasta 37 , cifra más alta desde finales de febrero. Hay que esperar a los siguientes informes para comprobar si se trata de una subida o tan solo es una oscilación.

Los residentes están vacunados en su mayoría , lo que reduce las defunciones considerablemente. Pero es importante resaltar que las profilaxis no tienen un 100% de efectividad . A este apunte se suman las enfermedades de los mayores, algunas graves, que contribuyen al desarrollo de un cuadro grave. Por estos motivos, Israel está inoculando la tercera dosis, así como Reino Unido y Alemania han anunciado que lo harán en septiembre .

La Comunidad de Madrid ha intensificado las medidas. Desde este jueves los visitantes deberán llevar mascarilla en todo momento. La región no recomienda que acudan quienes no tengan la pauta completa. Los trabajadores que no hayan recibido la profilaxis deberán llevar la mascarilla incluso en su tiempo de descanso.