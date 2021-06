Darias avisa a las autonomías rebeldes que "el Gobierno hará que las medidas se cumplan"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dejado claro que espera que esas medidas se cumplan "y si no, el Gobierno hará que se cumpla",ha dicho durante una entrevista en la cadena Ser. Darias ha insistido que no se trata de "pugnas partidarias sino de medidas sanitarias", y que el Gobierno está "en acabar con la pandemia porque el virus es el único enemigo", ha insistido.

Crisis de Gobierno

Sobre la posibilidad de una remodelación de Gobierno, la ministra ha echado balones fuera. "No lo se" , ha declarado. "Ahora estamos centrados en acorralar el virus y el mayor reto del país que es la vacunación y la recuperación económica. Ayer tuvimos un palo del Reino Unido. Insto a las comunidades a bajar la incidencia a 50. Trabajemos en eso", ha dicho.

Darias llama al orden a las comunidades rebeldes, pero no no ha querido entrar en la batalla dialéctica con Isabel Díaz Ayuso, quien le acusa de hacer campaña para ser la nueva candidata en Canarias. "No voy a ser candidata en Canarias. La política es el respeto y yo siempre lo voy a practicar".