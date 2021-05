Sanidad recomienda vacunar a embarazadas con Pfizer o Moderna y sin límite temporal

En el documento, consensuado entre CCAA y el Ministerio, se explica que, "en general, no se ha detectado un mayor riesgo de COVID-19 grave por estar embarazada, más allá de las condiciones de riesgo que presente la mujer". "Aunque los ensayos clínicos de las vacunas no incluyeron embarazadas, los datos disponibles, principalmente de utilización de las vacunas en EE.UU., no indican ningún efecto adverso sobre el embarazo", señalan.