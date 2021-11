Sanidad refuerza la detección de casos ante la "posible" mayor presencia de ómicron en España

Darias ha afirmado que se ha pasado de 65.000 a 78.000 dosis administradas semanales , pero ha puesto mayor énfasis en la importancia de las dosis de refuerzo para las personas más vulnerables. No se ha mostrado partidaria, por el contrario, de introducir nuevas restricciones en la hostelería, sobre todo por la diferencia que suponen las vacunas para combatir la pandemia.

En este momento, la ministra no plantea la posibilidad de un nuevo estado de alarma ni de un nuevo confinamiento. Tampoco considera necesaria la aprobación de una ley de pandemias que sirva de marco a las restricciones que necesiten aprobar las comunidades autónomas y se ha valorado como suficiente el papel del Tribunal Supremo para unificar los criterios de los tribunales superiores de justicia.

Darias ha calculado que no llegarán vacunas contra la covid para niños de 5 a 11 años hasta después de la segunda semana de diciembre y ha precisado que aún no se sabe en qué cantidades llegarán. Por eso no ha precisado cuando comenzará en España la vacunación de este grupo de edad.