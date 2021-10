Sanidad responde a Ayuso que es obligatorio utilizar mascarilla en el recreo de los colegios

El Ministerio de Sanidad no ha tardado en responder a la Comunidad de Madrid, que permitirá que los niños se quiten la mascarilla en el recreo. La institución ha recordado a la autonomía que es obligatorio llevarla puesta en exteriores cuando no exista una distancia mínima de un metro y medio. Igualmente ha asegurado que no puede tomar dicha determinación unilateralmente.