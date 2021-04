Sanidad retrasa al menos cuatro semanas la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca

16 semanas entre las dos dosis

La decisión de esperar a esos resultados no se ha tomado por unanimidad , sino con el criterio en contra de seis comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, Cataluña, Murcia, Aragón y País Vasco), que pedían poder inocular ya la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años que fueron vacunados con la primera.

Científicos en contra de prolongar la espera

Varios científicos criticaban hace unos días el retraso "inexcusable" de Sanidad en este asunto. El inmunólogo Alfredo Corell lo tiene claro. “Yo no soy partidario de incumplir las fichas técnicas de los medicamentos, que en este caso habla de un máximo de 12 semanas, ni de ir en contra de lo que dice la EMA: que es mejor poner dos dosis a poner una, y que es mejor poner AstraZeneca que mezclar vacunas”.

Algo en lo que coincide el epidemiólogo Daniel López-Acuña. “No hay justificación para seguir retrasando la decisión, no es conveniente ni prudente, no hay una razón de peso”, advierte. “Tienen toda la base científica necesaria para aplicar la segunda dosis de AstraZeneca ya a quienes recibieron la primera. No hay nada que nos impida hacerlo y es lo que dijo la EMA. Mi pregunta a las autoridades sanitarias es: ¿A que estamos esperando?”