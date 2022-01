Sanidad suaviza los criterios para donantes que hayan pasado la covid tras la escasez de sangre en hospitales

Un criterio que comparte la directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Luisa Barea, quien considera que no es necesario realizar una prueba de covid antes de realizar una donación , ya que el SARS-COv-2 no se transmite por la transfusión .

En la actualidad, los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.