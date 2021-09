Sanidad y varias comunidades estudian hacer coincidir la tercera dosis de la vacuna de la covid con la de la gripe

Haya o no tercera dosis para todos y no solo para inmunodeprimidos, lo que está claro es que este otoño comenzará la campaña de vacunación contra la gripe y continuará también la inyección de vacunas contra la covid-19. ¿Podrán ponerse los dos medicamentos a la vez aquellas personas que lo necesiten? ¿Cómo se hará? En ello están trabajando ya los asesores del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los expertos consultados por NIUS no tienen dudas: se puede.