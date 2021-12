Sanidad y comunidades no hacen caso a los técnicos y evitan aplicar nuevas restricciones frente a ómicron

Recomendaciones técnicas que no se están traduciendo en medidas políticas, aunque sí están moderando discursos. El Ministerio de Carolina Darias se resiste a pronunciarse sobre nuevas restricciones y deja la decisión en manos de las comunidades autónomas que, por el momento, optan por "proponer" y no por "prohibir", como el año pasado, cuando la incidencia del virus era mucho menor, pero no había vacunas.