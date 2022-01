El daño del covid a los sanitarios: 2,7 millones de días de trabajo perdidos en el sistema de salud

Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) explican que es difícil hacer un cálculo de días de baja en toda la pandemia porque los criterios han ido cambiando: primero los trabajadores no podían volver a sus puestos hasta que no dieran negativo en PCR. Después, se establecía un aislamiento de 14 días, que posteriormente bajó a 10 y ahora está en 7 por positivo y por contacto con cualquier contagiado. Tras su vacunación los sanitarios comenzaron a estar exentos de cuarentena por contacto estrecho. "Los médicos, como el resto de la población, han tenido que estar aislados los 7 días de rigor. Antes sí se les hacía PCR antes de incorporarse, pero ahora no es así. Respecto al cálculo resulta más difícil, porque hasta que se empezó a vacunar no era aislamiento solo por contagio, sino también por contacto estrecho, por los que fueron miles los que tuvieron que estar de baja", afirman desde el sindicato.