Sanxenxo y Baiona 'se blindan' para Semana Santa tras triplicar sus casos por el puente de San José

En Sanxenxo la incidencia antes del puente era baja, de 45 casos por 100.000 habitantes a siete días. Una semana después ha subido a 137. “Este incremento nos hace pensar que si no tomamos medidas anticipadas estaremos por encima de los 250 en una semana. O se toman medidas cuando empieza a subir o el virus no deja de subir”, explicó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Lo mismo sucedió en Baiona, que ha pasado de no tener ningún caso a registrar una incidencia acumulada a siete días de 148.