Sara, a la espera de un trasplante para su 'corazón de piedra': "Cada vez se vuelve más rígido"

Su padre murió a causa de la misma enfermedad, una cardiopatía que hace que el corazón se vuelva rígido

Nos atiende advirtiéndonos de que hoy ha empeorado y no es uno de sus mejores días. A pesar de eso, al otro lado del teléfono se escucha a una joven alegre, sonriente y con un ánimo envidiable. “Estoy bien”, nos dice. Para ella eso significa poder moverse en la cama sin que parezca que corre una maratón: “Es que los días malos, cuando tengo fibrilación, no puedo ni moverme, ni siquiera estar sentada, porque me desmayo”. Es Sara Viéitez, una moañesa de 27 años que espera un corazón. El suyo es de piedra, es la forma popular de llamar a su enfermedad. “Es una cardiopatía poco común. Las paredes del corazón son más gruesas y rígidas. Por eso le cuesta bombear y con el esfuerzo cada vez se vuelve más rígido. Llega un momento en que colapsa y produce fibrilaciones”, explica Sara.

Una enfermedad hereditaria e inusual

Ya conocía esta enfermedad antes de padecerla, porque su padre también la sufría. A él le trasplantaron el corazón en 2008, pero cinco años después falleció. “Cuando llegó el nuevo corazón su cuerpo ya estaba deteriorado. Tenía lesionado el hígado y los riñones”, relata Sara. Ella tiene claro que su caso es diferente, porque es joven y el resto de sus órganos están en buenas condiciones. Por eso está deseando que llegue un corazón para ella.

Cuando a su padre le descubrieron la cardiopatía le hicieron un estudio genético para averiguar el origen. Sufría una mutación en el gen de la familia Filamina C. Como era hereditario le hicieron la prueba a ella y a sus tres hermanos: “Tanto el mayor como yo somos portadores. Podría no haber desarrollado la enfermedad, me lo dijeron a los 19 años y hasta el año pasado no tuve ningún síntoma. Trabajaba y estudiaba a la vez, hacía vida normal”. Pero en febrero del año pasado tuvo que ingresar en el hospital, tenía 180 pulsaciones por minuto en reposo. Reconoce que al principio lo pasó mal y tuvo una fase de negación, pero enseguida cambió su actitud: “Empecé a trabajar para interiorizarlo. Tenía un problema y tenía que convivir con él. Y ya sabía cómo era porque había visto a mi padre”.

En diciembre su estado empeoró, le dijeron que su corazón no podía más y la derivaron desde Vigo al CHUAC, el hospital de A Coruña que es el centro de referencia para trasplantes de corazón. Ahora está en lista de espera. Le están haciendo todas las pruebas necesarias para estar preparados cuando llegue un órgano para ella. “Ojalá sea cuestión de días y no de semanas o meses. En verano hacía rutas de 30 kilómetros, en Navidad solo llegaba a la mitad y ahora en mis mejores días no aguanto ni un kilómetro”, cuenta.

Ante todo, positiva

Si algo caracteriza a Sara es que le busca el lado bueno a todo. Incluso a este proceso de espera. “Estoy enferma, pero ya saben cuál es la solución. Necesito un motor nuevo, espero que me pongan el de un Ferrari para volver a bailar y hacer rutas de senderismo”, explica entre risas. Dice que su secreto es no centrarse en que está mal, sino en que va a estar bien: “Estoy aprendiendo sobre mí misma, veo cómo reacciono y dónde está mi límite. Si no estuviera pasando esto no lo pensaría. Hasta de lo malo se pueden sacar cosas positivas”.

Y a pesar de todo, se alegra de ser ella quien tenga que lidiar con esta enfermedad. “Yo tengo un carácter más positivo que mis hermanos. Ya lo he vivido desde fuera, como hija, y prefiero que ellos lo pasen así también. Prefiero sufrir yo que ver sufrir a la gente que quiero”.

Una vez que le trasplanten tendrá limitaciones. Estará medicada de por vida e inmunosuprimida, pero Sara conserva el optimismo: “Igual no puedo ir a la India de voluntaria, como tenía pensado, pero sí otro tipo de viajes, con más cuidado. No podré caminar descalza por la playa para evitar infecciones, pues nada, me pongo unas chanclas”.

No sabe cómo va a evolucionar su enfermedad, tiene días buenos y otros en los que solo comer supone un gran esfuerzo, a su corazón le cuesta algo tan simple como hacer la digestión. Pero confía en que pronto llegue un órgano para ella. “En mi familia estamos muy concienciados con la donación, claro. Mi padre tuvo que esperar dos años, pero ahora la gente está cada vez más concienciada”.