El sarampión como ejemplo de inmunidad de grupo, excepto en los nacidos en los 80 y 90

Si naciste en los años 80 o 90 y no pasaste el sarampión de niño, la recomendación es que te vacunes. Sobre todo, si viajas a países menos desarrollados o trabajas en un entorno de riesgo como el sanitario o el de atención a extranjeros.

“En los primeros 80 no se vacunaba a todos los niños y, al caer la incidencia de la enfermedad, tampoco la pasaron de forma natural”, explica la epidemióloga Josefa Masa Calles del Plan de Eliminación del Sarampión en España (Instituto de Salud Carlos III). "Ahí hay un grupo de personas adultas que sabemos que no están inmunizados".

Millenials aparte, lo ocurrido con el sarampión es un ejemplo de inmunidad de grupo ; la idea de que no hace falta que el 100% de la población esté inmunizada, basta con un porcentaje alto para que el virus no alcance a los vulnerables. El porcentaje mayor o menor depende de lo contagioso que sea el virus.

Altísima tasa de vacunación

La vacuna del sarampión -desarrollada entre 1953 y 1963 en Estados Unidos- empezó a inocularse en España en 1981 , pero no se generalizó hasta finales de los 90. Ahora la tasa de cobertura de la primera dosis alcanza el 98% y la de la segunda, un 94%. Va incluida en la llamada Triple Vírica que se inyecta a los niños en dos dosis, la primera hacia los 12 meses y la segunda en torno a los tres o cuatro años.

El virus más contagioso

Un año normal en España se detectan entre 100 y 200 casos . Pero no hay epidemias, pese a que el virus del sarampión es de los más contagiosos que se conocen.

“La inmunidad de grupo evita grandes brotes y epidemias. Pero no controla nunca la posibilidad de que haya casos aislados y brotes pequeños”, señala Josefa Masa. También subraya las medidas rápidas de control (rastreo de contactos, vacunar a los no vacunados, cuarentenas). “Es probable que, si no pusiéramos ninguna medida, los brotes fueran más grandes”.