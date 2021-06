La selección española de fútbol, ante los efectos secundarios: si hay que vacunarlos, cuanto antes mejor

La preparación para la Eurocopa de la selección española de fútbol pasa ahora por las vacunas. Tras el positivo por coronavirus de Sergio Busquets, la incertidumbre se ha colado en el campo. Para evitar más positivos han entrado en juego las vacunas , pero con una duda que ni el VAR puede resolver: ¿tendrán los jugadores efectos secundarios al inicio de la Eurocopa? La cuestión podría no ser menor en un deportista de élite. Si a cualquiera le puede costar hacer su trabajo con alguna de las molestias más o menos frecuentes en la vacunación, para un grupo entero de futbolistas podría suponer en su rendimiento.

Probablemente, algún efecto secundario notarán en los días siguientes a vacunarse, porque son jóvenes con un fuerte sistema inmunitario. Pero eso no significa roja y expulsión para poder jugar al fútbol, tan solo que hay que vacunarles pronto. Los efectos adversos de las vacunas no duran más allá de 72 horas. El primer partido de la competición para los jugadores españoles es el 14 de junio.

"No todas las personas tienen efectos secundarios tras las vacunas, pero hay personas que sí los tienen. Son reacciones transitorias que no suelen durar más de 48 o 72 horas, y es absolutamente imprevisible saber a quién le va a dar o no", comenta para NIUS el vacunólogo Carlos Rodrigo, quien cree muy posible que algunos de los jugadores de la Selección de fútbol las sufran.