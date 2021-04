"Error garrafal" o "decisión razonable": los expertos discrepan sobre no retrasar la segunda dosis de Pfizer y Moderna

A favor: la importancia de respetar el calendario

En contra: "Una mala noticia"

Coincide con esta opinión el matemático e investigador Alex Arenas, que califica de "error garrafal" no optar por inocular con una primera dosis al mayor porcentaje de población. "No tiene ningún sentido", -dice- con la incidencia que tenemos en España (231 casos por cada 100.000 habitantes). "No hay ninguna razón médica o epidemiológica para no poner la primera dosis a toda la población que podamos". Hay que vacunar "con todo lo que tengamos", dice.