La segunda oportunidad de AstraZeneca: la vacuna en spray contra la covid que se administra por la nariz

AstraZeneca podría tener una segunda oportunidad en esta pandemia después de la mala fama cosechada con su primera vacuna. Esta vez, los laboratorios anglo-suecos trabajan junto con la Universidad de Oxford en un ensayo clínico para probar su suero contra la covid con un espray nasal en vez de administrala con un pinchazo en el músculo como hasta ahora. El objetivo es no solo incrementar la protección contra el virus SARS-CoV-2 sino también rebajar la transmisión entre las personas vacunadas.

Las vacunas intranasales – la que está elaborando el equipo liderado por el español Luis Enjuanes en el CSIC también lo es- tienen una serie de ventajas respecto a las intramusculares: no necesitan de un sanitario para suministrarla y tampoco de un pinchazo, lo que a la postre podría hacer animar a muchos, que han declinado vacunarse por miedo a las agujas, a hacerlo.

Pero el gran logro de las vacunas intranasales, sin duda, es que son esterilizantes. Es decir, no permiten la entrada del virus en el cuerpo al ser administradas con un espray por la nariz. Esto es algo de enorme importancia. Hasta ahora, todas las vacunas que están siendo inoculadas a las población producen anticuerpos que protegen de no caer gravemente enfermo o de morir pero no de que te contagies o de que contagies a los demás en caso de infectarte. En cambio, las esterilizantes ponen la barrera en la misma puerta de entrada, en las fosas nasales, por lo que evitan la infección en sí, que el virus entre en el cuerpo.